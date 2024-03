Omicidio Nada Cella | prosciolta l’ex insegnante Cecere

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 marzo 2024 – Annaluciaè stata. C’è una nuova svolta nell’di, la giovane segretaria assassinata nel lontano 6 maggio 1996.era stata accusata di aver uccisonello studio del commercialista Marco Soracco, a Chiavari. Prosciolti anche quest'ultimo e l'anziana madre Marisa Bacchioni.era accusata divolontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Soracco e la madre Marisa Bacchioni dovevano rispondere invece di false dichiarazioni al pm e favoreggiamento: per l'accusa avrebbero mentito nel corso degli interrogatori svolti fino al mese scorso.

