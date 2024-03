Omicidio Nada Cella | non luogo a procedere per Annalucia Cecere «Elementi insufficienti»

duro scontro tra accusa e difesa durante l'udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio di Annalucia Cecere , l'ex insegnante accusa ta di aver ... (fanpage)

Omicidio Cella: prosciolta ex insegnante: la donna accusata di avere ucciso il 6 maggio 1996 la segretaria Nada Cella nello studio del commercialista Marco Soracco, a Chiavari. Prosciolti anche quest' ultimo e l'anziana madre Marisa Bacchioni ...ansa

Nada Cella, Annalucia Cecere assolta dall'accusa di Omicidio: prosciolti anche Soracco e la madre. L'Omicidio nel '96: A quasi 28 anni dall'Omicidio, si chiude con un proscioglimento la storia di Nada Cella, la segretaria uccisa nello studio del commercialista Marco Soracco, a Chiavari, il 6 maggio 1996. Annalucia ...leggo

Delitto Nada Cella: prosciolta dall’accusa di Omicidio Annalucia Cecere, non ci sarà il processo sulla tragedia del 1996: Il giudice decreta il non luogo a procedere per l’ex insegnante accusata di aver ucciso Nada il 6 maggio di 28 anni da a Chiavari, nello studio del ...ilsecoloxix