Omicidio Nada Cella | il gup proscioglie l’indagata Anna Lucia Cecere e nega il processo | ma la Procura può fare appello | 27 anni dopo si cerca ancora la verità

Omicidio Nada Cella, non luogo a procedere per ex insegnante: 'Non luogo a procedere'. Non ci sarà un secondo processo sul cold case del delitto di Nada Cella, la giovane segretaria uccisa nel 1996 a Chiavari, in ...lapresse

Delitto Nada Cella, Annalucia Cecere non andrà a processo: "Non luogo a procedere": La decisione era stata rinviata a oggi, primo marzo, e così è stato: Annalucia Cecere è stata prosciolta dall'accusa dell'Omicidio di Nada Cella, uccisa nel 1996. L'ex insegnante era stata accusata, a ...genovatoday

Omicidio Nada Cella, il gip proscioglie l’indagata e nega il processo, ma la procura può fare appello. 27 anni dopo si cerca ancora la verità: Annalucia Cecere era indagata per Omicidio mentre Marco Soracco e la madre Marisa Bacchioni ... opprimente velo omertoso che fin dall’inizio ha avvolto la tragica fine di Nada. La ragazza lavorava ...genova.repubblica