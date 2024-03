Omicidio Nada Cella | il gip proscioglie l’indagata Annalucia Cecere e nega il processo | ma la procura può fare appello | 27 anni dopo si cerca ancora la verità

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il giudice Angela Nutini ha preso la sua decisione: non luogo a procedere anche nei confronti del commercialista Marco Soracco e della madre di lui

Il 15 febbraio si terrà l'udienza preliminare in cui verrà deciso se mandare a processo Annalucia Cecere, accusata dell' Omicidio di Nada Cella . "Noi speriamo ... (fanpage)

Dopo sette ore di udienza preliminare la giudice Angela Maria Nutini, ha deciso di rinviare al primo marzo l’ udienza preliminare in cui decidere se per ... (ilgiornaleditalia)

duro scontro tra accusa e difesa durante l'udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio di Annalucia Cecere , l'ex insegnante accusa ta di aver ... (fanpage)

Delitto Nada Cella: prosciolta dall’accusa di Omicidio Annalucia Cecere, non ci sarà il processo sulla tragedia del 1996: Il giudice decreta il non luogo a procedere per l’ex insegnante accusata di aver ucciso Nada il 6 maggio di 28 anni da a Chiavari, nello studio del ...ilsecoloxix

Caso Nada Cella l’ora della verità, oggi la decisione del giudice sulle richieste di rinvio a giudizio: Oggi il giudice decide sulle richieste di rinvio a giudizio della Procura di Genova per l’Omicidio della segretaria chiavarese di 28 anni fa Annalucia Cecere ...ilsecoloxix

Giallo Nada Cella, il giudice decide sul rinvio a giudizio per Annalucia Cecere: L'insegnante che vive nel Cuneese è accusata di Omicidio per la morte della segretaria, massacrata a Chiavari nel 1996: un delitto mai risolto ...rainews