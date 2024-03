Omicidio D’Alfonso | dopo 49 anni indagati i brigatisti Azzolini | Curcio | Moretti e Zuffada

(Di venerdì 1 marzo 2024) Sono passati 49. Quasi mezzo secolo dall’dell’appuntato dei carabinieri Giov, avvenuto il 5 giugno del 1975 vicino alla Cascina Spiotta di Arzello di Melazzo (Alessandria). Oggi è stato notificato l’avviso della conclusione delle indagini preliminari a Lauro, Renato, Marioe Pierluigi. I quattro exsonoper la morte dell’appuntato dei carabinieri ucciso in un conflitto a fuoco. All’interno della cascina era sotto sequestro l’imprenditore Vallarino Gancia e nel blitz dei carabinieri per liberarlo è nato uno scontro a fuoco in cui è morto proprio. Nella sparatoria morì anche Margherita Mara Cagol, moglie di ...

