Omicidio a Nizza Monferrato | 50enne ucciso a coltellate | fermata la figlia

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ci sarebbe una lite in famiglia all’origine di un terribileche ha sconvolto la comunità di, comune di circa 10mila abitanti in provincia di Asti. Un uomo è stato infattiall’interno del proprio appartamento, dove viveva da tempo con la famiglia, di origine russa. La vittima aveva 50 anni. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Canelli e, che conducono le indagini e il pm della procura di Alessandria, insieme al personale sanitario: inutili, però, i tentativi di soccorrere l’uomo, deceduto a causa delle ferite riportate. Secondo quanto riportato da La Stampa, l’ipotesi principale al momento è che a commettere il brutalesia stata ladell’uomo, 18 anni, ...

