Oltrona | sonda meteorologica cade dal cielo e piomba su una linea elettrica | cos’è successo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024)San Mamette, 1 marzo 2024 – Èta su unadiSan Mamette: scatenando decisamente molta curiosità: una, che si è sganciata non si sa da dove e quando. Oggi alle 13, ha colpito lain via Roma, dove è stata recuperata dai vigili del fuoco del distaccamento di Appiano Gentile, arrivati in posto assieme all’autoscala partita di Como. Le squadre hanno quindi recuperato l’oggetto e stanno cercando di capire di chi fosse. In genere queste sonde vengono lanciate con appositi palloni che le mantengono in volo, ma in questo caso potrebbe aver avuto un danno o un malfunzionamento, che l’ha fattare. Di fatto, non ha prodotto alcun danno, e nessuno è ...