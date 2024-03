Oltre l’immaginazione | i castelli più spettacolari in Europa

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 1 marzo 2024)d’– Luoghi Incantevoli e leggendari che ispirano viaggila fantasia In, con la sua storia millenaria, fatta di alternanza e successione di monarchie, di imperi, regni, feudi, è praticamente impossibile programmare una meta di viaggio, senza la presenza di un castello, soprattutto quando ci si trova di fronte a costruzioni talmente impressionanti, da divenire esse stesse destinazioni di viaggio. Luoghi in cui l’intento è la meraviglia e, spesso, la realtà supera di gran lungo la fantasia. Simbolo per eccellenza delle fiabe, spazio misterioso e affascinante, teatro di storie di conquiste, d’amore e di avventura, di eroismo e mostruosità, di salvezza e prigionia, di conforto e tortura, il castello rappresenta, ovunque ve ne sia ...