Oltre il tè delle cinque

(Di venerdì 1 marzo 2024) I salotti buoni dell’Inghilterra forse resteranno indignati, ma, come diceva il caro Cappellaio Matto di Lewis Carroll e qualche spot pubblicitario famoso, «è sempre l’ora del tè». Anche quando si tratta di pizza. In cucina, nelle grandi cucine, questo abbinamento è stato sdoganato da tempo. I ristoranti prevedono un’esperienza completa, che include, nelle carte e nei menu degustazione, non solo vini e cocktail, ma anche i tè. Alain Ducasse, nei suoi ristoranti parigini, ne offre una selezione che riveste la stessa importanza di vini e champagne. Cosi come fa anche Heinz Beck a La Pergola a Roma. Questo perché, proprio come altre bevande, ogni tè possiedecaratteristiche uniche che possono influenzare l’esperienza e la percezione di un piatto. A patto di conoscerne le regole. Ecco il motivo per il quale sono nati negli ultimi anni accademie in tutto il mondo che ...