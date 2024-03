Olindo e Rosa | Vittorio Feltri | Sono innocenti | lo dico da 16 anni; Tarfusser li porterà all’assoluzione

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 1 marzo 2024) Per noi cronisti il lavoro raramente riserva grandi soddisfazioni. Personalmente, con l’aiuto della fortuna ebbi a capire che Enzo Tortora era innocente. Me ne accorsi compulsando le carte giudiziarie in cui erano riportate le testimonianze fasulle dei cosiddetti pentiti. Scrissi vari articoli in cu