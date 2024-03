Olimpia tutto in una notte. Se batte l'Asvel resta in corsa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024) Sembra quasi come la nuvoletta fantozziana che si avvicina non appena sente il clima di Eurolega. Il bollettino medico dell’torna a riempirsi di comunicazioni alla vigilia dell’importante sfida di oggi sul campo delVilleurbanne. Non saranno a disposizione di coach Ettore Messina i play Shabazz Napier e Diego Falccadori oltre alla guardia Stefano Tonut. Assenze pesanti per i biancorossi che, in extremis, dovrebbero quanto meno recuperare il tedesco Maodo Lo che sarà l’unico regista presente in campo. Napier è rimasto vittima di un infezione al piede sinistro, Flaccadori si è dovuto fermare per qualche giorno dopo accertamenti di routine, ma sarà già disponibile dalla prossima gara e Stefan Tonut ha ancora da gestire i postumi dell’infortunio al polso in nazionale, ma potrebbe già giocare nel weekend con Varese. Una situazione non ...