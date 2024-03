Olimpia Milano | la ripartenza in Eurolega è un disastro | biancorossi sconfitti 81-77 da Villeurbanne

(Di venerdì 1 marzo 2024) Lione (Francia), 1 MARZO 2024 – Dalle stelle alle stalle. Prima della pausa l'aveva vinto contro la capolista Real Madrid, è notte fonda invece sul campo del fanalino di codache impone una lezione aivincendo 81-77 seppur in un incredibile finale doveda -17 risale fino ad avere il tiro del pareggio all'ultima azione. La Coppa Italia non è stata assorbita perchéè sembrata davvero per larghi tratti irriconoscibile. Insufficiente in attacco dove il solo Lo produce in proprio (15 punti), sente tantissimo la giornata-no di Shields (2/8 al tiro), ancora peggio in difesa dove non riesce mai a contrastare la verve avversaria. Incredibile concatenazione di infortuni con le assenze di Napier, Mirotic, Tonut, Caruso e Flaccadori. Messina si consola con il ...

