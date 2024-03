Okafor | 'Avevo altre offerte | ma solo due o tre club sono meglio del Milan Vorrei restare così | senza infortuni'

(Di venerdì 1 marzo 2024) L'attaccante deled ex-Salisburgo, Noah, ha concesso un'intervista al portale Trasfermarkt in cui ha parlato della sua...

OLANDA - Prima pre-convocazione in nazionale per Joshua Zirkzee: Il c.t. dell'Olanda Ronald Koeman ha diramato la lista dei pre-convocati per la doppia amichevole contro Scozia e Germania, rispettivamente il 22 e il 26 marzo. Nell'elenco Joshua Zirkzee, alla prima ...napolimagazine

MILAN - Okafor: "Avevo altre offerte, ma questo club affascina": Intervistato da Trasfermarket, Noah Okafor ha raccontato le vicende legate al suo arrivo al Milan nella scorsa estate: "Mi avevano contattato già dopo la partita di Champions League, quando gli feci ...napolimagazine

Manchester utd, de zerbi in cima alla lista per il dopo ten hag: Non è ancora chiaro se il Manchester United punterà il prossimo ancora su Erik Ten Hag o meno. Secondo la stampa inglese i Red Devils starebbero ...sportmediaset.mediaset