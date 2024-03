Oggi il pericolo più brutto è l' ideologia del gender Papa Francesco | la lezione alla sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) "È molto importante che ci sia questo incontro, questo incontro fra uomini e donne, perchéilpiùè l'del, che annulla le differenze". Lo ha dichiaratonel discorso rivolto ai partecipanti al convegno internazionale 'Uomo-donna immagine di Dio. Per una antropologia delle vocazioni', promosso dal Centro di Ricerca e Antropologia delle Vocazioni (CRAV), che ha luogo in Vaticano fino a sabato 2 marzo. "Ho chiesto di fare studi a proposito di questa bruttadel nostro tempo, che cancella le differenze e rende tutto uguale; cancellare la differenza è cancellare l'umanità. Uomo e donna, invece, stanno in una feconda 'tensione'", ha aggiunto il Pontefice. Il discorso di...