(Di venerdì 1 marzo 2024) Il periodo a cavallo tra la fine di febbraio e l'inizio dipotrebbe risultare, a conti atti, uno dei più piovosi del 2024.rossa per maltempoin Veneto e arancione in Emilia Romagna. Gialla in altre undici regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise...

Oggi allerta in mezza Italia, poi domenica nuovo forte peggioramento: marzo inizia con tanta piOggia: allerta rossa per maltempo Oggi in Veneto e arancione in Emilia Romagna. Gialla in altre undici regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e ...today

Un muro d’acqua: passa la piena. Sacchetti di sabbia lungo il Reno : "La situazione è sotto controllo": allerta arancione anche Oggi, nella pianura, per la piena dei fiumi. Il tempo non promette nulla di buono, pioverà ancora. E quella piOggia preoccupa. Le squadre dell’agenzia regionale per la ...ilrestodelcarlino

allerta meteo della Protezione Civile per piena dei fiumi nelle prossime 24 ore: La regione Emilia-Romagna si prepara ad affrontare una nuova emergenza meteo. La Protezione Civile ha emesso un’allerta che copre l’intera giornata di venerdì 1 marzo 2024, a partire dalla ...meteogiornale