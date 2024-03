Obesity day | visite gratuite con chirurgo e dietista a Ponte San Pietro e Zingonia

(Di venerdì 1 marzo 2024) Bergamo. Gli ospedali del Gruppo San Donato scendono in campo per sensibilizzare i cittadini sull’obesità e per promuovere la consapevolezza che questa malattia, che oggi in Italia colpisce circa l’11% della popolazione adulta, ovvero 6 milioni di persone, può essere affrontata e curata in centri altamente specializzati. Il Policlinico SandiSane il Policlinico San Marco di(Gruppo San Donato), in occasione del WorldDay, proporranno, a tutti i pazienti interessati, consulenze di chirurgia bariatrica e consulenze dietistiche ad accesso libero. In particolare, lunedì 4 marzo, dalle 9.30 alle 12 nella hall del Policlinico Sansarà allestito un desk informativo conper informazioni sul ...

Nel mondo più di un miliardo di persone sono obese. In 30 anni quadruplicati i bimbi "oversize": Lo dice uno studio globale pubblicato il 29 febbraio sulla rivista scientifica The Lancet, in occasione del World Obesity Day, che cadrà il prossimo 4 marzo. In base ai calcoli ci sono 159 milioni di ...europa.today

From undernutrition to Obesity, Lancet study unveils India’s double whammy: Pradeepa attributed the spike in Obesity rate to a combination of biological and social ... interventions in terms of introducing more physical activity and movement in a day, especially for women, ...telanganatoday