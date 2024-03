Obesi 5 | 6 mln italiani | esperti | Dolcificanti utili per ridurre calorie

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 27 feb. (Adnkronos Salute) - L'tà in Italia colpisce l'11,4% della popolazione. Un dato ancora più allarmante se si guarda al sovrappeso, che coinvolge quasi 1 persona su 2 (46,3%). Glisono unanimi sul tema: l'aumento dell'attività fisica e l'adozione di un'alimentazione equilibrata e corretta sono aspetti chiave per la prevenzione. Ecco perché, in occasione della Giornata mondiale dell'tà (4 marzo), Unione Italiana Food – Gruppo Edulcoranti pone l'accento sull'importanza di promuovere una corretta alimentazione tra le persone che soffrono di questa patologia e intende incoraggiare un dibattito sul ruolo degli edulcoranti nella riduzione del consumo di zucchero, in linea con i consigli degli. ( VIDEO ) “In un momento in cui i tassi dità sono in aumento – spiega ...