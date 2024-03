O noi o loro I socialisti avvertono Ursula | Mai con l' estrema destra di Meloni

Leggi tutta la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 1 marzo 2024) Alla vigilia del Congresso del Pse che si apre a Roma, il candidato alla Commissione Nicolas Schmit mette le carte in tavola: non c'è posto per i Conservatori nella futura maggioranza. Un problema non da poco per Von der Leyen. E che rischia di tenere la premier fuori dai giochi futuri