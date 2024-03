Nuovo monito del Papa contro l’ideologia gender | “Brutta e pericolosa | cancella l’umanità”

(Di venerdì 1 marzo 2024)delsul. “È il pericolo più brutto” sul terreno dei rapporti tra uomo e donna, perché “annulla le differenze”, ha detto il Pontefice ricevendo in udienza i partecipanti al Convegno Internazionale “Uomo-Donna immagine di Dio. Per una antropologia delle vocazioni”. Bergoglio, ancora un po’ raffreddato, ha affidato la lettura del suo discorso a un collaboratore, ma queste parole le ha pronunciate personalmente, a braccio. Ilsul: “Unaideologia del nostro tempo” “Vorrei sottolineare una cosa: è molto importante che ci sia questo in, questo infra uomini e donne, perché oggi il pericolo più brutto èdel, ...

