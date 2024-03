Nuova vita per il Chiasso delle Monache. La Mediateca ha trovato la sua sede

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Pellicole, volumi, sceneggiature di film mai realizzati, vecchie bobine e monitor di alta risoluzione in centotrentotto metri quadrati. Unache si affaccia su piazza San Francesco, in via, l’immobile della Provincia che diventa ladelladigitale della Maremma. Provincia che ha affidato la gestione all’associazione "Kansassiti" tramite un bando pubblico, con una concessione triennale in comodato d’uso gratuito. Al centro della città per le nuove generazioni, per incontri, seminari. Hanno presentato lail presidente della Provincia Francesco Limatola, Francesco Ciarapica presidente di Kansassiti, Alice Coiro per, Pietro Ceciarini per via dell’Orto e Lorenzo Rossi operatore di Arci, di Khorakhanè ...