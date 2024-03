Nuova stretta di G7 e Ue sull' import dei diamanti russi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024)deida parte dell'Ue, in coordinamento con il G7. A quanto si apprende da fonti della presidenza Ue, da marzo, nel quadro del G7 entrano in vigore le restrizioni indirette alleazioni. Verrà introdotto un divieto graduale diazione deiprovenienti da Paesi terzi. A partire da oggi, "tutti igrezzi o lucidati da un carato in su, o lavorati in Paesi terzi, saranno quindi banditi dal mercato del G7, compresa l'Ue, in particolare per quanto riguarda iestratti che sono stati trasformati in pietre lucidate", spiegano le fonti.