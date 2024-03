Nuova rotonda in via Matteotti Disagi in vista

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024) Novità inper la viabilità lungo via, una delle principali arterie lissonesi, che corre dai confini con Desio fino alla Valassina tagliando una buona fetta della città. Da oggi partiranno i lavori per la realizzazione dellapreall’altezza dell’incrocio con via XXIV Maggio. Il cantiere dovrebbe durare per tutto il mese, fino a domenica 31. Le opere riguarderanno, in particolare, la costruzione della, di uno spartitraffico e dei marciapiedi. Per permettere la realizzazione dei lavori e ridurre il più possibile iper la circolazione il Comune ha previsto divieti di sosta sia in viache in via XXIV Maggio nei tratti a ridosso dell’incrocio, così da poter far comunque defluire il traffico. ...