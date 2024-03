Novità Corciano racconta le “Vite di donna“

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) rTeatro, musica, letteratura, eventi e arte perre l’università femminile tra luci e ombre, nella complessità e ricchezza. Ecco “di“, manifestazione alla sua prima edizione che dalla data simbolica dell’8 marzo fino al 31 trasformerànella città delle donne e per le donne, con un cartellone di spettacoli e iniziative, presentato ieri a Palazzo Donini. Realizzata in sinergia con associazioni ed enti, la rassegna, dice l’assessore comunale alla cultura Francesco Mangano "vedrà protagoniste le donne che saranno la voce narrante del percorso. Per concentrare il focus non solo sui problemi, sulla violenza di genere e il femminicidio, i crimini relazionali, ma mettendo in risalto l’estro, la creatività, il talento. Tra le altre ci saranno Caterina Fiocchetti, Liù ...