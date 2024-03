(Di venerdì 1 marzo 2024) Da oltre settant’anni ilcelebra l’eccellenza nel design attraverso il Good Design Award, un riconoscimento dedicato ae progetti innovativi che si distinguono per identità, durabilità, performance, estetica, funzionalità e sostenibilità. L’edizione 2023 vedemeritevoli della menzione, a testimonianza della vocazione aziendale per la produzione di elettrodomestici capaci di coniugare le prestazioni funzionali ad alta efficienza energetica con l’eccellenza estetica. I piccoli elettrodomestici, come il frullatore ad alte prestazioni BLC01, dall’estetica contemporanea adatto ad un’ampia varietà di preparazioni dolci e salate, è nato dalla collaborazione con lo Studio deepdesign di Raffaella Mangiarotti e Matteo ...

Nove nuovi prodotti Smeg premiati dal Chicago Athenaeum: L’edizione 2023 vede Nove prodotti Smeg meritevoli della menzione, a testimonianza della vocazione aziendale per la produzione di elettrodomestici capaci di coniugare le prestazioni funzionali ad alta ...quotidiano

“Disastro evitato con le opere fatte”: “Abbiamo dimostrato in questi giorni che le opere che ho seguito personalmente in questi ultimi Nove anni della mia vita col massimo dell’impegno sono servite a evitare che Vicenza avesse un ...polesine24

Discovery+, le serie tv e i programmi da vedere a Marzo 2024: da Don’t Forget the Lyrics a Cortesie per gli Ospiti: I programmi sul Nove FAKING IT – BUGIE CRIMINALI / PRIMA TV – Ogni martedì ... Tra le tante novità previste per la nuova stagione, ci sarà l’aggiunta del doppio sosia e l’elemento del ‘valore nascosto ...superguidatv