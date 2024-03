Nottingham Forest-Liverpool sabato 02 marzo 2024 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 1 marzo 2024) Siachemercoledì sera hanno giocato in FA Cup con i Tricky Trees che però sono stati eliminati dal Man United mentre i Reds, o meglio ciò che ne restava tra infortuni e rotazione, hanno avuto nettamente la meglio sul Southampton qualificandosi così per i quarti di finale in programma a metà InfoBetting: Scommesse Sportive e