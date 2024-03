Notizie dal mondo ASviS | l’indice di vicinanza della salute della “Fondazione Visentini” mai così basso dal 2010

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 1 marzo 2024) Si riporta di seguito dal sito.it il testo integrale di Antonella Zisa su “I nuovi dati dell’Osservatorio rilevano che l’Italia sta ancora scontando l’impatto sanitario e socialepandemia. A peggiorare il quadro, crisi climatica e ambientale e poca digital health” del 29/2/24 È tempo di trattare la “questione” come una questione “nazionale”. Serve una pianificazione capace di integrare tutti gli attori e le componenti, di diversa natura e interconnesse, determinanti per il benessere delle persone, secondo la logica dell’approccio One health che lo stesso Piano nazionale di ripresa e resilienza cita nella missione 6 dedicata alla. È l’appello emerso dalla seconda edizione del rapporto “Unire i puntini verso un Piano nazionale di”, a cura ...