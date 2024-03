Non solo del Napoli | parla Rossella Sambuca

(Di venerdì 1 marzo 2024) Aspettando la sfida con la Juventus di domenica 3 marzo affrontiamo l’argomentoed altro con la conduttrice e giornalista sportiva, la quale afferma: “Le annate difficilmente si ripetono, lo scorso anno ildi Spalletti ha fatto la differenza sugli altri mostrando una marcia in più, la stessa che quest’anno sta mostrando l’Inter ormai prossima alla seconda stella”. Senza dimenticare Barcellona-… Possibilità contro il Barcellona? Difficile ma possibile, il punto è che comunque ilnon è strutturato per poter andare avanti in Europa, così come ritento che sia molto difficile raggiungere la zona Champions ma forse l’Europa League è raggiungibile, ilè in cerca di una nuova identità ed il compito del neo tecnico ...

Turismo, a Tropea previsione e strategie a 'Hospitality Restart': "Analisi approfondite dei dati, previsioni audaci e strategie innovative per il futuro del turismo, con un occhio di riguardo non solo al più prossimo, ma anche a quello a lungo termine. Sarà, questo, ...ansa

Chi è Eleonora Riso, la vincitrice di Masterchef 13: Durante tutta la stagione Eleonora Riso ha saputo distinguersi dal resto del gruppo non solo per il suo talento tra i fornelli ma anche per i suoi modi fare, a volte schivi, e per le tante espressioni ...ilgiornale

Non è vero ma ci credo: Non ha un sito, ma solo una pagina Facebook per la promozione e parte del ricavato delle vendite sarà donata a un’associazione francese che si occupa di persone con autismo. La testata del giornale si ...corrieredellacalabria