Non ha vinto Drew. Ha perso LA Knight

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ci avrei giurato che la vittoria ad Elimination Chamber sarebbe stata di LA. Era l’unico che Rollins non aveva mai affrontato, e il solo che di questa sfida ne aveva ardentemente bisogno. Più di McIntyre anche. Perché lo scozzese, oltre ad avere forse qualche altra run titolata nel serbatoio, non ha più tanto altro da raccontare. Non sarà certo in questa fase della sua carriera che riuscirà a far fare il salto di qualità alla WWE, non ce l’ha fatta durante il covid dove di concorrenza ce n’era poca, non riuscirà neppure adesso dove il “parterre” dei rivali in armi è florido come mai prima d’ora.invece è in fase di lancio da tanti mesi, “congelato” in attesa del momento propizio per spiccare il volo. Ma la WWE, oltre ad averlo immolato all’altare del Tribal Chief 3 mesi fa, non gli ha concesso altri particolari “riguardi”. Lo ha ...