“Non farlo più” Grande Fratello | brutto risveglio per Beatrice | corre in cucina e lo avverte

(Di venerdì 1 marzo 2024) Una cosa è certa, il fine settimana dentro la casa delnon sarà dei più leggeri. Stamani, primo marzo, c’è già stato un assaggio di quello che sarà conLuzzi protagonista. Intanto ieri sera ci sono stata rivelazioni importanti: Anita ha raccontato a Varrese e Rosy di avere un debole per Alessio Falsone. Ha raccontato di essere presa di testa e di sentire qualcosa per lui. Non appena il video è finito in rete i commenti sono piovuti. Il pubblico si è diviso. >> “Che imbarazzo…”. Roberta e Alessandro dopo Uomini e Donne, fuori pure i dettagli della prima notte insieme: cosa è successo in hotel Da una parte chi crede l’interesse sia sincero, dall’altro chi ipotizza si tratti solo di una strategia per restare più a lungo nel gioco. Una cosa è certa, Alessio non sembra disponibile. Ieri, prima di cena, ...