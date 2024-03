Nina Zilli conduce “Ciao” | il programma in memoria di Lucio Dalla

(Di venerdì 1 marzo 2024)”: ilindia 12 annisua scomparsa“: ilindia 12 anniscomparsa del grande cantautore italiano.morì il 1 marzo 2012 a Montreux. Difatti oggi sono 12 annisua morte e con esso anche la sua magnifica voce. rassegna stampaA tal motivazione è nata l’idea del. Rassegna di” per parlare della vita ...

Lucio Dalla, Nina Zilli conduce la serata di festa per ricordarlo: A 12 anni dalla scomparsa dal grande cantautore, appuntamento il 4 marzo al teatro Celebrazioni di Bologna. Sul palco i vincitori dei premi ‘Ballerino Dalla’ e del Contest agli emergenti ...msn

Il 4 marzo Ciao, la rassegna per Dalla condotta da Nina Zilli: La cantautrice Nina Zilli condurrà la seconda edizione di "Ciao - Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività", l'evento in onore del cantautore bolognese che si terrà il 4 ma ...ansa

Nina Zilli conduce "Ciao" in ricordo di Lucio Dalla, l'evento in differita su Rai1 e Rai Radio2: Nina Zilli condurrà l'evento che farà salire su palco i due vincitori di "Ciao Contest. La musica di domani", dedicato a giovani artisti e producer emergenti under 35. A vincere la seconda edizione, ...fm-world