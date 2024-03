Niente Apple Car | cancellato il sogno di Jobs

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tim Cook, padre padrone didal 2011, halaCar, quella sognata dal fondatore Steve. L’ad ha rottamato in pochi minuti, cercando di fare meno rumore possibile, un progetto costato miliardi che da ormai da dieci anni vedeva impegnato Cupertino con l’obiettivo di creare una sua mobilità e un suo modo di spostarsi. Le 2mila persone, soprattutto tecnici e ingegneri, che stavano lavorando al progetto denominato Titan sono state trasferite con una mail alla divisione che sta sviluppano l’intelligenza artificiale generativa. In breveanzichè continuare a investire miliardi sul settore delle quattroruote per arrivare a una macchina iperconnessa e senza pilota, preferisce puntare tutto sul softwrare e sulla sua ChatGpt. Gli analisti hanno promosso la scelta che, a ben guardare, ...