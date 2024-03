Nicolas Vaporidis racconta cosa hanno fatto lui ed Edoardo Tavassi per infrangere più volte! il regolamento dell’Isola

(Di venerdì 1 marzo 2024)è stato ospite di Turchese Baracchi, per Turchesando, in compagnia di, suo collega ai tempi della partecipazione a L’isola dei Famosi.ha vinto il reality con una percentuale mai vista,invece aveva abbandonato prematuramente il gioco a causa di un infortunio. Il vincitore, ha commentato così il suo successo in Honduras: L’ultima settimana l’ho vissuta un po’ con la tristezza. Ho detto basta, come va va. L’87%? Se fosse stata conla finale, la percentuale sarebbe stata molto più ridotta. Senza nulla togliere a Luca, ma era arrivato dopo. Ed era arrivato alla finale per aver vinto delle sfide fisiche, stando molto meglio di noi. Ancora adesso sta molto meglio di noi. È un’esperienza che non rifarei, ma che ...

