(Di venerdì 1 marzo 2024) (Adnkronos) – Nubifragi, con forti temporali e piogge torrenziali, ma anchesull'Italia. Il quadrocon leper, 1 marzo 2024, e per i prossimi giorni delineato dagli esperti racconta di una condizione estrema di maltempo sul Paese, che rischia di continuare a oltranza. Salvo una piccola pausa per la giornata

Nevicate straordinarie in arrivo sull'Italia, le previsioni meteo di oggi: Nubifragi, con forti temporali e piogge torrenziali, ma anche Nevicate straordinarie sull'Italia. Il quadro meteo con le previsioni per oggi, 1 marzo 2024, e per i prossimi giorni delineato dagli ...adnkronos