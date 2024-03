Neve straordinaria in arrivo | dove e quando Lombardia | le previsioni meteo e la mappa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024) Milano – Nevicate straordinarie, alla fine dell’inverno. È il "paradosso” al quale stiamo andando incontro in questi giorni che saranno caratterizzati da un clima decisamente poco primaverile: “le stagioni si mischieranno in modo selvaggio nei prossimi giorni: dalla fine dell'inverno alla primavera, al ritorno di un autunno con lo Scirocco e in tendenza verso un colpo di coda dell'inverno a metà della prossima settimana conin collina, addirittura al Centro-Sud” fanno sapere da Il.it. L’arco alpino è già stato abbondantemente imbiancato negli scorsi giorni ma il clou è atteso nelle prossime ore: “Un altro carico eccezionale diarriverà domenica 3 marzo, con accumuli oltre i 150 cm sulle Alpi occidentali; se la previsione verrà confermata in pieno, registreremo in alcune zone l'evento più forte degli ultimi 5-10 anni” ...