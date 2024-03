Neonata muore durante il parto | aveva una spalla incastrata | avviata inchiesta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 1 marzo 2024) Un tragico evento ha colpito la città di Brescia, dove unaè deceduta presso la clinica Poliambulanza in seguito a complicazioniil. La piccola, vittima di undifficile, non è riuscita a sopravvivere a causa di un incidente che l’ha vista rimanerecon una, circostanza che si è tragicamente rivelata fatale.per definire eventuali responsabilità La procura di Brescia, di fronte a questo doloroso episodio, ha prontamente avviato un’per fare luce sulla dinamica degli eventi e stabilire le eventuali responsabilità. Il pubblico ministero Erica Battaglia, in servizio al momento del decesso, ha ordinato l’esecuzione dell’autopsia sulla piccola vittima per ...