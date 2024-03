Neonata morta durante il parto all' ospedale di Brescia | era rimasta incastrata con la spalla | aperta inchiesta

Modena, 27 febbrai 2024 - I dolori, la corsa in ospedale per coronare il sogno più grande: la nascita di un figlio. Quello che avrebbe dovuto essere il ... (ilrestodelcarlino)

Brescia, 1 marzo 2024 - La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla morte di una Neonata avvenuta ieri nella clinica Poliambulanza in ... (ilgiorno)

Neonata morta durante il parto, la piccola rimasta incastrata con una spalla. Aperta un'inchiesta a Brescia: Dramma a Brescia, dove una Neonata è morta nella clinica Poliambulanza. La piccola non è sopravvissuta a un parto difficile. In particolare, la Neonata sarebbe rimasta incastrata con una spalla. Un ...leggo

Neonata morta dopo il parto alla clinica Poliambulanza: aperta un’inchiesta: Brescia, 1 marzo 2024 - La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla morte di una Neonata avvenuta ieri nella clinica Poliambulanza in città. Si tratta di una bambina che non è so ...msn

Neonata morta durante il parto, la procura di Brescia apre un'inchiesta: Il decesso è avvenuto nella clinica Poliambulanza. La bambina sarebbe rimasta incastrata con una spalla. Sequestrata la cartella clinica ...rainews