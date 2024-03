Nell’ex base dell’Aeronautica i nuclei anti-terrorismo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’area è ideale, perché su di essa, nella frazione di Remondò, sono ancora presenti gli edifici un tempo occupati dallaradar “Puma“militare italiana, da tempo acquisita dal Comune, che ormai da diversi anni sta valutando a quale utilizzo destinarla. Intanto nei giorni scorsi l’ex-militare è stata il teatro di una esercitazione deispeciali, che in Lomellina hanno effettuato una giornata di addestramento. Tutto è ovviamente avvenuto nella massima riservatezza, la notizia è trapelata solamente diversi giorni dopo e non ha trovato nessuna confermea ufficiale. Di certo si sa che l’amministrazione comunale ha consentito l’accesso alla superficie al personale, che si è presentato nella frazione di Remondò. Al momento non è escluso che ...