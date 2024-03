Nella tragedia di Gaza molti punti oscuri e il ricordo di Mogadiscio

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 1 marzo 2024) Le persone dapprima ammassate si disperdonofuga e nei video dei droni sembrano formiche. Ma quelle immagini in bianco e nero sono reali e raccontano il caos e i morti a nord di. Un evento tragico sulla cui dinamica non è stata fatta ancora chiarezza. Siamo sulla strada costiera all’estremità sud occidentale diCity. Un convoglio umanitario si sta dirigendo verso il centro della città. In quest’area però le consegne di aiuti alimentari non arrivano da un mese perché le Nazioni Unite hanno sospeso i rifornimenti per ragioni di sicurezza. Ecco quindi che centinaia di palestinesi iniziano a correre incontro ai camion. Poi li assaltano, cercano di bloccarli e prendono pacchi di farina e cibo in scatola. I militari israeliani di scorta al convoglio di aiuti, secondo i portavoce israeliani sparano colpi di avvertimento. ...