Nella Striscia di Gaza si sta consumando una catastrofe umanitaria senza precedenti

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 1 marzo 2024) Oltre 30mila palestinesi morti e più di 70mila feriti, circa 1,7 milioni di sfollati, il 60 per cento delle case danneggiate o distrutte e il rischio di carestia ed epidemie: il “massacro del pane” avvenuto ieri a ovest della città di, dove oltre 100 civili sono stati uccisi mentre erano in fila per un po’ di farina, è solo l’ultimo atto dellain corso. La guerra scatenata da Israele nel territorio costiero palestinese dopo gli attentati del 7 ottobre di Hamas e della Jihad Islamica ha provocato oltre 100mila morti e feriti. “Una persona su 20 è morta o ferita”, ha denunciato ieri in un discorso a Ginevra l’Alto commissario Onu per i diritti umani Volker Türk. “Compresi donne e bambini”. Oltre 2 milioni di ...