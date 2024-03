Negoziati compromessi | Spari contro la folla a Gaza | l' intervento di Biden

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Oltre 100 civili palestinesi sono morti aCity mentre erano in attesa degli aiuti umanitari. Unaha circondato e assaltato i convogli con i viveri e secondo dei testimoni l'esercito israeliano ha aperto il fuoco. Lo Stato ebraico, invece, ha affermato che le persone abbiano perso la vita per via della calca. Il presidente americano Joeha commentato l'accaduto da Washington: "Ci sono versioni contrastanti, stiamo verificando. Questo complicherà io? Ne sono sicuro", ha detto il capo della Casa Bianca. "Cessate il fuoco? Probabilmente non entro lunedì", ha aggiunto.