‘Ndrangheta stragista | le motivazioni della condanna di Graviano | “Sinergia operativa coi servizi segreti per obiettivi di natura eversiva”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Gli elementi emersi nel processo “delineano un quadro ricostruttivo granitico e convergente in ordine all’implicazione dei più alti livelli ‘ndranghetistici nei delitti in esame ed alla loro interazione con la mafia siciliana, la massoneria e i, nonché sul tema di Falange Armata”. Non c’è solo l’attentato consumato il 18 gennaio 1994 sull’autostrada, all’altezza dello svincolo di Scilla, dove furono trucidati i carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo. È un pezzo di storia dell’Italia quello ricostruito nelle 1400 paginesentenza “’Ndrangheta”, scritta dalla Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria. Ledell’Appello – A distanza di un anno dalla conferma dell’ergastolo inflitto al boss di Brancaccio Giuseppee a Rocco Santo ...