‘Ndrangheta in Lombardia | ecco come i boss influenzano le elezioni

(Di venerdì 1 marzo 2024) “La corruzione elettorale politico-mafiosa in”. Se il titolo di questo libro vi sorprende è perché oggi di mafia a Milano e dintorni si parla poco, e tante storie neppure troppo lontane negli anni ce le siamo dimenticate. Per questo vale la pena leggere l’inchiesta di Ersilio Mattioni, collaboratore di ilfattoquotidiano.it e di FQ MillenniuM, che esce venerdi primo marzo con la Gazzetta dello Sport nella collana “Mafie. Storia della criminalità organizzata”, curata dalla giurista Barbara Biscotti. Specialmente da direttore di Libera Stampa l’Altomilanese, Mattioni ha seguito diverse vicende di(ma non solo) e politica in, e in questo volume si concentra sulle storie che hanno svelato la capacità deilocali di vendere voti ai candidati per lecomunali e ...