Nba | Wembanyama e LeBron show Curry trascina Golden State

(Di venerdì 1 marzo 2024) Milano, 1 marzo 2024 - E' ancoraJames. Dopo aver rifilato 34 punti (di cui 19 nell'ultimo periodo) ai Clippers, il numero 23 dei Lakers ne segna altri 31 (distribuendo pure 9 assist) in occasione del match contro Washington,ndo i suoi al successo dopo un tempo supplementare per 134-131. Con questo score, il nativo di Akron si avvicina sensibilmente a quota 40mila punti realizzati in carriera, traguardo distante appena nove lunghezze. Nella notte italiana fra sabato e domenica, ecco che l'ex Miami e Cleveland ha l'occasione di raggiungere l'obiettivo durante la sfida con i Denver Nuggets. A dare una mano al "Re" per avere ragione degli Wizards è Davis, autore di una doppia doppia da 40 punti e 15 rimbalzi, mentre Russell chiude con 22 punti. Dall'altra parte non basta la prova di Poole, che mette a referto 34 ...