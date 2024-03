NBA | i risultati della notte 1 marzo | Denver vince il big match con Miami I Bucks non si fermano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) Nellaitaliana si sono giocate otto partitestagione 2023-2024 di NBA . Tante le sfide interessanti e che hanno visto tra i protagonisti anche Danilo Gallinari, impegnato sul campo di Charlotte con i suoi Milwaukee. Tra le altre partite spiccavano lo spareggio play-in tra Brooklyn e Atlanta e il bigtra. Andiamo a scoprire come sono andate a finire le partite. Continua la strisciante del Milwaukeeche espugnano il campo degli Charlotte Hornets per 99-111.sempre avanti nele Hornets che reggono poco meno di metà partita, quando Giannis Antetokounmpo e compagni allungano e chiudono il discorso. Proprio Giannis è stato il top scorer con 24 punti, mentre per ...