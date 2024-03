Nba 2023 2024 | cade Oklahoma | ok Denver e Milwaukee

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 1 marzo 2024) Prosegue la regular season di Nba nella notte tra giovedì 29 febbraio e venerdì 1 marzo. Prosegue la serie positiva di, che batte per la seconda volta in due giorni Charlotte. 111-99 il punteggio a favore dei Bucks. Sono 24+10 rimbalzi per Antetokounmpo, a cui si aggiungono i 19 di Beasley e i 17 di Lillard. Sponda Hornets, 21 per il rookie Brandon Miller e 15+10 rimbalzi per Mikal Bridges.chiude la striscia di cinque vittorie consecutive di Miami. Finisce 103-97 per la squadra di Malone. Decisivi i 30 punti, con 11 rimbalzi, di Porter Jr, che compensano i soli 6 di Murray, out dopo 14? per una distorsione alla caviglia. Doppia doppia per Jokic da 18+11+7. Sponda Heat, non bastano i 22 di Adebayo e i 21 di Butler per evitare il ko. Sconfitta a sorpresa per, chein casa di San Antonio ...