(Di venerdì 1 marzo 2024) 11.25 Centinaia le persone in fila davanti alla chiesa dell'Icona della Madre di Dio, dove è atteso il feretro di Alex, dopo i ritardi nella consegna della salma alla famiglia dall'obitorio Presenti ambasciatori di vari Paesi Ue. Le esequie del dissidente morto in carcere lo scorso 16 febbraio si celebrano nel quartiere sud-orientale moscovita di Maryno, poisarà sepolto nel vicino cimitero di Borisov. Il Cremlino avverte: manifestazioni non autorizzate saranno punite.

Navalny, oggi i funerali a Mosca: centinaia di persone in fila fuori dalla chiesa. DIRETTA: A poche ore dal funerale di Alexei Navalny a Mosca, la sua portavoce Kira Yarmysh ha affermato che continuano ad incontrare difficoltà nell'organizzare la cerimonia e a trovare un carro funebre per ...tg24.sky

Breaking News delle 11.00 | Scontri Torino, Meloni: sostegno alla polizia: In questa edizione: Strage civili a Gaza, Israele si difende. oggi funerali di Navalny a Mosca. Piantedosi: no processi sommari a polizia. Dati Istat, disoccupazione stabile. Strage di Erba, oggi ...tgcom24.mediaset

Navalny, diretta funerali. Il team: «Corpo ancora non consegnato alla famiglia». Già in centinaia in fila davanti alla chiesa: Si terranno alle 12 ora italiana in una chiesa alla periferia di Mosca i funerali di Alexei Navalny. L'incaricato d'affari dell'ambasciata d'Italia, Pietro Sferra ...ilgazzettino