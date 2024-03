Navalny | oggi i funerali a Mosca | presenti almeno 2mila persone

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il giorno deldi Alexeiè arrivato. Dopo 14 giorni dalla morte dell’oppositore politico russo, avvenuta in un carcere al circolo polare artico, si sono svolte le esequie e la cerimonia di sepoltura al cimitero di Borisovskoye. Alla cerimonia hanno avuto accesso solo i famigliari, ma questo non ha impedito a circa duemila L'articolo proviene da Il Difforme.

Le notizie sulla guerra in Ucraina di venerdì 1 marzo in diretta. Pentagono: «Se l’ Ucraina perderà la guerra , la Nato dovrà combattere contro la Russia » (corriere)

Omicidio Navalny. Chi accredita Putin Conversazione con Francesco Sisci di Giuseppe Rippa: “Un pugno al cuore dopo essere stato esposto per molto tempo a condizioni di congelamento: così, secondo una fonte citata dal Times, sarebbe stato ucciso Alexei Navalny, dopo che nei giorni scorsi la ...agenziaradicale

Russia: Magi, 'folla a funerali Navalny sfida non violenta a repressione Putin': Roma, 1 mar. (Adnkronos) - “La folla che si è riversata per le strade di Mosca per l’ultimo saluto ad Alexei Navalny è impressionante. Immagini che mai ci saremmo aspettati di vedere finora. Forse Nav ...lanuovasardegna

Navalny, l'ultimo saluto prima della chiusura della bara: Centinaia di persone in lutto rendono omaggio al defunto esponente dell'opposizione Alexei Navalny prima che la bara venga calata nel terreno per la sepoltura in un cimitero a sud di Mosca.notizie.tiscali