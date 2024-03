Navalny | migliaia di persone ai funerali Al grido | “La Russia sarà libera” Ambasciatori con fiori e vestiti neri

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di venerdì 1 marzo 2024) Quando il carro funebre che trasportava la bara di Alexeiè arrivato in chiesa, alla periferia di Mosca, oggi 1 marzo 2024, si è sentita la folla che applaudiva e scandiva: "Tu non hai avuto paura e noi non abbiamo paura" mentre la bara veniva portata all'interno per la cerimonia funebre. Lo scrive la Bbc L'articolo proviene da Firenze Post.