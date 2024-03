Navalny | la polizia presidia la chiesa dei funerali a Mosca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024)dispiegata intorno alladidove, oggi alle 12 ora italiana, si svolgeranno idi Alexei, il più noto oppositore russo morto il 16 febbraio in circostanze ancora poco chiare in una colonia penale in Siberia dove era detenuto. Le esequie verranno celebrate nelladell'Icona di Nostra Signora, nella periferia della capitale russa. Per l'Italia ci sarà l'incaricato d'affari. Poi il corpo diverrà tumulato nel vicino cimitero di Borisovskoye.