Navalny | il coraggio dei russi che vogliono partecipare al funerale la diretta VIDEO

Centinaia di persone sfidano le intimidazioni del Cremlino attendendo ildi Alexei, in una chiesa nella periferia sud di Mosca. La salma "è stata consegnata ai parenti", ha detto la portavoce Kira Yarmysh e "il carro funebre si dirige verso la chiesa" del quartiere di Maryno, dove alle 12 italiane inizia la cerimonia, nel tempio dedicato all'Icona della Madre di Dio. Le persone arrivate, in fila fuori dalla chiesa, depongono fiori e fotografie in omaggio al dissidente morto in carcere il 16 febbraio. Quel che sta avvenendo inè documentato dal canale YouTube che la moglie del dissidente, Yulia Navalnaya, ha voluto per colmare il vuoto di informazione voluto dal Cremlino sui media. Poco prima della cerimonia, sempre la portavoce aveva ...